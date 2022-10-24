Семьи мобилизованных из Ингушетии получат земли и льготы при поступлении в ВУЗ

«Принял решение обеспечить земельными участками семьи мобилизованных из Ингушетии, и это будет для них весомой поддержкой. Также с ректором Ингушского государственного университета Фатимой Албаковой согласовал вопрос об особых льготных условиях для мобилизованных и членов их семей при поступлении в ИнгГУ на бюджетные места», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, вопросом о выделении земельных участков будет заниматься министерство имущественных отношений совместно с муниципальными образованиями.

«Мэрам поручил оказывать помощь семьям мобилизованных при оформлении документов на получение участка под ИЖС, а Минимуществу при приеме документов предоставлять подробную информацию по решению данного вопроса», — добавил Глава республики, отметив, что «мобилизованные из Ингушетии, которые идут защищать свою Родину, должны быть уверены, что власти республики окружат членов их семей вниманием и заботой».

Ранее сообщалось, что семьи мобилизованных из Ингушетии получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей из Резервного фонда Главы региона.