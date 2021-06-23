Благотворительность

Семьи погибших сотрудников правоохранительных органов получили продуктовую помощь в Ингушетии

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В республике в рамках благотворительной акции раздали продуктовые наборы семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших 17 лет назад в ходе отражения нападения на регион незаконных вооруженных формирований, сообщили газете «Ингушетия» в МВД.

«По случаю годовщины страшной трагедии в ночь с 21 на 22 июня 2004 года по инициативе руководства МВД по Республике Ингушетия организована адресная помощь «Саг1а» членам семьи погибших сотрудников правоохранительных органов», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что трагедия принесла горе не только семьям погибших сотрудников полиции, но и всему ингушскому народу.

Напомним, подлое вторжение банды Шамиля Басаева началось 21 июня около 23 часов ночи. Были атакованы госучреждения Ингушетии, здания МВД, погранотряда.

В налете участвовало, по различным данным, от 200 до 1,5 тыс. бандитов. Активные боевые действия продолжались до трех часов ночи 22 июня.

В результате порядка 100 человек были убиты, 113 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть и гражданские.

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