Семьи с невысокими доходами в России получат выплаты на детей от 8 до 16 лет
Президент России Владимир Путин объявил, что семьи с невысокими доходами получат выплаты на детей от 8 до 16 лет, сообщается на официальном сайте Кремля.
«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сказал Владимир Путин.
По его словам, эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.
Размер нового пособия будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка.
В России уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет.