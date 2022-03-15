Семьи с невысокими доходами в России получат выплаты на детей от 8 до 16 лет

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сказал Владимир Путин.

По его словам, эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.

Размер нового пособия будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка.

В России уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет.