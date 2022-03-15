Выплаты

Семьи с невысокими доходами в России получат выплаты на детей от 8 до 16 лет

0

Президент России Владимир Путин объявил, что семьи с невысокими доходами получат выплаты на детей от 8 до 16 лет, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сказал Владимир Путин.
По его словам, эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.

Размер нового пособия будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка.

В России уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юный борец из села Долаково успешно выступил на открытом межрегиональном турнире в Грозном
Мэр столицы Ингушетии и начальник Горского кадетского корпуса приняли участие в сборе гумпомощи
В лицее — детском саду столицы Ингушетии прошло мероприятие по профилактике наркомании среди молодежи
Роспотребнадзор по Ингушетии начал консультировать граждан в рамках Всемирного дня прав потребителей
В колледже в Ингушетии выявили нарушения антитеррористической безопасности
Заявки на подключение к электричеству и водоснабжению можно будет подать на портале госуслуг
Глава МВД по Ингушетии поздравил ветеранов и сотрудников с Днем образования органов внутренних дел региона
В Ингушетии задержан мужчина, обстрелявший односельчанина в ходе конфликта
На территории Назрановского района Ингушетии организован пункт питания для дальнобойщиков
В России стартует программа детского туристического кешбэка
Власти Карабулака поздравили известного ингушского поэта Абдулхамита Барахоева с юбилеем

Главное

Яндекс.Метрика

 