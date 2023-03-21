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Семьи участников СВО должны пользоваться полным пакетом социальных и медицинских услуг — Глава Ингушетии

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Семьи участников СВО — защитников Родины, должны пользоваться полным пакетом социальных и медицинских услуг, знать и быть уверенными в том, что их вопросы решаются в приоритетном порядке.

Об этом заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов после совещания в Пятигорске под руководством полпреда Президента России в СКФО Юрия Чайки с участием руководителей регионов в режиме видеосвязи.

«Юрий Яковлевич подчеркнул важность неукоснительного выполнения социальных гарантий военнослужащих, добровольцев и членов их семей. В нашей республике действует целый перечень мер социальной поддержки для мобилизованных и все они юридически оформлены», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Отдельным пунктом повестки совещания стало развитие военно-патриотической работы в регионах. Как было озвучено, главам субъектов СКФО необходимо усилить информационную деятельность и взаимодействие с молодежными движениями.

Чайка отметил, что к военно-патриотической работе ни в коем случае нельзя подходить с формализмом, требуется личное общение с молодыми людьми для формирования объективного мнения по актуальным вопросам общественно-политического развития субъекта и страны в целом, отмечает пресс-служба полпредства.

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