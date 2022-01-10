Съемочная группа нового полнометражного ингушского фильма «Письмо» проведет пресс-конференцию в газете «Ингушетия»
13 января в 15:00 мск в пресс-центре республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия» состоится пресс-конференция съемочной группы полнометражного фильма «Письмо» с участием режиссера фильма Амура Амерханова, оператора-постановщика Александра Родина и художника-постановщика Александра Кудрявова.
Как сообщил газете «Ингушетия» Амур Амерханов, фильм описывает события 70-х годов в ЧИАССР.
«Представители съемочной группы расскажут о поиске локаций для съемок, проведении кастингов актеров, песнях Владимира Высоцкого в фильме и разговоре с его сыном Никитой, о том, как удалось добиться поддержки Министерства культуры России, и многом другом», — сказал режиссёр картины.
По его словам, национальная киностудия (INKI) выпустит новую картину «Письмо» к 100-летию ингушской государственности в 2024 году.
Также известно, что свое содействие проекту обещали Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, министерства культуры Ингушетии и Карачаево-Черкесии.
Напомним, что 15 октября 2019 года в Москве, в историческом здании ВГИКа, в рамках 39-го международного кинофестиваля состоялась премьера первого ингушского фильма «Сайти — сын Зоули» режиссёра Амура Амерханова.