АПК

Семья из ингушского села Кантышево занимается разведением перепелов

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Семья Зурабовых из сельского поселения Кантышево занимается разведением и производством мяса и яиц перепелов.

«Услышав о конкурсе на лучшее личное подсобное хозяйство, инициированном Главой региона, мы решили подать документы и, если повезет, стать победителями, еще немного и расширим наше производство», — подчеркнула хозяйка подворья Самира Зурабова.

Польза перепелиных яиц в основном заключается в большом содержании питательных веществ. Они служат не только источником диетического питания, но и используются для домашнего лечения и профилактики различных заболеваний.

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