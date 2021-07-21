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Семья из пяти человек отравилась угарным газом в столице Ингушетии

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В столице Ингушетии Магасе угарным газом отравилась семья из пяти человек, в том числе двое детей. Жертв нет, пострадавшие доставлены в медучреждения, сообщает пресс-служба республиканского чрезвычайного ведомства.

В оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ингушетии накануне вечером поступило сообщение от диспетчера центральной диспетчерской службы «Ингушгаз» о том, что в городе Магасе по улице Саида Чахкиева произошло отравление угарным газом, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пострадавшие доставлены в приемное отделение Ингушской республиканской клинической больницы и в приемное отделение ДРКБ в Назрани, состояние всех пострадавших удовлетворительное.

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