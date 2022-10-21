СВО

Семьям мобилизованных из Ингушетии передают по 100 тыс. рублей от Главы региона

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Мэр города Назрани Ингушетии Урусхан Евлоев по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова посетил семьи мобилизованных в зону СВО и передал по 100 тыс. рублей.

«Мэр заверил, что администрация города будет уделять постоянное внимание родным и близким тех, кто защищает Отечество. Это касается всех социальных вопросов. Был сообщен номер телефона, по которому они могут позвонить», — отметили в пресс-службе градоначальника.

Евлоев также подчеркнул, что вопрос обеспечения мобилизованных всем необходимым находится на контроле Главы региона, с бойцами и их командирами постоянно поддерживается связь.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», семьи мобилизованных из республики получат единовременную выплату — 100 тыс. рублей — из резервного фонда Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

«Деньги хоть и небольшие, но они помогут на какое-то время стабилизировать семейный бюджет», — отметил руководитель субъекта.

Он добавил, что министры здравоохранения, образования, труда и социального развития, главы муниципальных образований, а также ресурсоснабжающие организации, в первую очередь, будут заниматься обращениями и просьбами семей военнослужащих.

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