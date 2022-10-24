Семьям мобилизованных из Малгобека вручили по 100 тыс. рублей

«Меры поддержки мобилизованных граждан и их семей сейчас на особом контроле у руководства Ингушетии. Сегодня по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова глава Малгобека Мусса Галаев посетил пять семей мобилизованных военнослужащих, проживающих в Малгобеке. Градоначальник передал единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей из резервного фонда Главы Ингушетии», — говорится в сообщении.

Мусса Галаев в ходе общения с родственниками отметил, что со своей стороны готов оказать всестороннюю поддержку в решении возникающих проблем.

«Семьи наших защитников должны быть окружены заботой и вниманием. Они не должны чувствовать себя одинокими», — цитирует пресс-служба слова главы города.

Напомним, 15 октября из Ингушетии после спецподготовки вместе с жителями Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края в зону СВО отправили вторую группу мобилизованных.