СВО

Семьям мобилизованных из Малгобека вручили по 100 тыс. рублей

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Глава города Малгобека Ингушетии Мусса Галаев передал семья мобилизованных единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей из резервного фонда Главы региона, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Меры поддержки мобилизованных граждан и их семей сейчас на особом контроле у руководства Ингушетии. Сегодня по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова глава Малгобека Мусса Галаев посетил пять семей мобилизованных военнослужащих, проживающих в Малгобеке. Градоначальник передал единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей из резервного фонда Главы Ингушетии», — говорится в сообщении.

Мусса Галаев в ходе общения с родственниками отметил, что со своей стороны готов оказать всестороннюю поддержку в решении возникающих проблем.

«Семьи наших защитников должны быть окружены заботой и вниманием. Они не должны чувствовать себя одинокими», — цитирует пресс-служба слова главы города.

Напомним, 15 октября из Ингушетии после спецподготовки вместе с жителями Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края в зону СВО отправили вторую группу мобилизованных.

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