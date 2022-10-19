Семьям правоохранителей Ингушетии оказали помощь в приобретении жилья

«По поручению министра внутренних дел по региону генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина, его заместитель полковник внутренней службы Василий Пономарев, в торжественной обстановке, вручил членам семей действующего и отставных сотрудников органов внутренних дел ключи от квартиры и документы о предоставлении единовременной социальной выплаты, для приобретения или строительства жилого помещения», — сказал сотрудник пресс-службы.

Пономарев тепло поздравил собравшихся и пожелал детям коллег вырасти достойными своих отцов.