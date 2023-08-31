Жилье

Семьям ветеранов МВД по Ингушетии вручили ключи от новых квартир

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В музее МВД по Ингушетии заместитель министра внутренних дел полковник внутренней службы Роман Николаев в торжественной обстановке вручил членам семей отставных правоохранителей ключи от новых квартир.

«Министерством внутренних дел прилагаются все усилия для реализации социальных гарантий, предусмотренных сотрудникам органов внутренних дел, в том числе в части улучшения их жилищных условий», — отметил офицер полиции, тепло поздравив собравшихся.

В свою очередь, ветераны службы выразили признательность руководству МВД по региону за внимание и поддержку, сообщает пресс-служба ведомства.

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