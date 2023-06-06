Сенатор Белан Хамчиев обсудил комплексную реабилитацию жительницы Ингушетии

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Сенатор Белан Хамчиев вместе с руководителем республиканской общественной приемной председателя партии «Единая Россия», депутатом Народного собрания Ингушетии Магомедом Дарсиговым навестил Мадину Кациеву (Актамирову).

Девушка после отравления семьи уже долгое время не может ходить и передвигается только на инвалидной коляске.

«Несмотря на все тяжелые испытания, которые выпали на долю Кациевой, она сохраняет жизнерадостность и оптимизм, стойко переносит все испытания судьбы и делает все возможное, чтобы встать на ноги», — отметил Хамчиев.

Гости обсудили с Кациевой дальнейшие планы прохождения комплексной реабилитации в соответствующих центрах города Москвы.

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