Сенатор Белан Хамчиев обсудил комплексную реабилитацию жительницы Ингушетии

Девушка после отравления семьи уже долгое время не может ходить и передвигается только на инвалидной коляске.

«Несмотря на все тяжелые испытания, которые выпали на долю Кациевой, она сохраняет жизнерадостность и оптимизм, стойко переносит все испытания судьбы и делает все возможное, чтобы встать на ноги», — отметил Хамчиев.

Гости обсудили с Кациевой дальнейшие планы прохождения комплексной реабилитации в соответствующих центрах города Москвы.