Сенатор Белан Хамчиев оказал гуманитарную помощь ингушским военнослужащим в зоне СВО

Как сообщили в парламенте республики, военнослужащим Управления Росгвардии по Ингушетии, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, передали продукты питания (колбасы, консервы, финики, яблоки, питьевую воду и др.).

"Ребята из Ингушетии достойно и отважно выполняют все поставленные перед ними задачи в рамках СВО. Будем и дальше всячески поддерживать наших военнослужащих — участников спецоперации",- отметил Белан Хамчиев.