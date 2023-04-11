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Сенатор Белан Хамчиев оказал гуманитарную помощь ингушским военнослужащим в зоне СВО

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В г. Мелитополь из Ингушетии доставили очередную гуманитарную помощь бойцам 503-го мотострелкового полка с. п. Троицкое и СОБР «Эрзи».

Как сообщили в парламенте республики, военнослужащим Управления Росгвардии по Ингушетии, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, передали продукты питания (колбасы, консервы, финики, яблоки, питьевую воду и др.).

"Ребята из Ингушетии достойно и отважно выполняют все поставленные перед ними задачи в рамках СВО. Будем и дальше всячески поддерживать наших военнослужащих — участников спецоперации",- отметил Белан Хамчиев.

 

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