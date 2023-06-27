Сенатор Белан Хамчиев оказал помощь в приобретении спортинвентаря для одной из школ Ингушетии

0

Сенатор Белан Хамчиев оказал финансовую помощь в приобретении спортивного инвентаря для учащихся школы № 24 сельского поселения Новый Редант Малгобекского района.

Как сообщили в парламенте республики, в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» поступило обращение от жителя с. п. Новый Редант Ахмета Нагадиева. В нём содержалась просьба об оказании финансовой помощи в приобретении спортивного инвентаря для учащихся 6-9 классов. Ахмет Нагадиев — учитель физической культуры школы № 24 с. п. Новый Редант. По словам заявителя, школа нуждается в инвентаре для проведения спортивных мероприятий.

Просьба была исполнена. Школьники и учитель физкультуры остались довольными и поблагодарили сенатора за оказанную помощь.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минтруда Ингушетии сообщило о текущем состоянии программы социального контракта
В Ингушетии в этом году откроют более 50 школ, мостов, обновленных дорог и парков
Ингушские боксеры стали призерами международного турнира в Сочи
В Ингушетии завели дело на несовершеннолетнего за попытку сбыть наркотики
В Карабулаке Ингушетии установили баннеры с фотографией победителя конкурса «Учитель года»
В Карабулаке Ингушетии ведется благоустройство улицы Фрунзе
Кубок Абхазии по дзюдо завоевал юный спортсмен из Сунженского района Ингушетии
Пожарная опасность IV класса ожидается в Малгобекском районе Ингушетии
Юные борцы из Ингушетии успешно выступили на открытом турнире в Чечне
Из Ингушетии 225 призывников убыли к местам несения службы
В Ингушетии поголовье птицы в январе-мае текущего года увеличилось на 37%

Главное

Яндекс.Метрика

 