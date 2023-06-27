Сенатор Белан Хамчиев оказал помощь в приобретении спортинвентаря для одной из школ Ингушетии

Как сообщили в парламенте республики, в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» поступило обращение от жителя с. п. Новый Редант Ахмета Нагадиева. В нём содержалась просьба об оказании финансовой помощи в приобретении спортивного инвентаря для учащихся 6-9 классов. Ахмет Нагадиев — учитель физической культуры школы № 24 с. п. Новый Редант. По словам заявителя, школа нуждается в инвентаре для проведения спортивных мероприятий.

Просьба была исполнена. Школьники и учитель физкультуры остались довольными и поблагодарили сенатора за оказанную помощь.