Сенатор Белан Хамчиев приобрёл погружной насос для улучшения водоснабжения в одном из сёл Ингушетии
Сенатор Белан Хамчиев приобрёл погружной скважинный насос для улучшения водоснабжения в сельском поселении Долаково.
После того как в региональную общественную приёмную партии «Единая Россия» поступило коллективное обращение от жителей Долаково с просьбой помочь приобрести насос, член Федерального собрания РФ от Ингушетии принял решение оказать содействие гражданам.
Как сообщили в парламенте республики, жители села испытывали трудности с подачей воды, в водяных сетях было низкое давление.
Отмечается, что после установки погружного насоса заявители остались довольными и поблагодарили сенатора Белана Хамчиева за оказанную помощь.