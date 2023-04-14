Сенатор Белан Хамчиев приобрёл погружной насос для улучшения водоснабжения в одном из сёл Ингушетии

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Сенатор Белан Хамчиев

Сенатор Белан Хамчиев приобрёл погружной скважинный насос для улучшения водоснабжения в сельском поселении Долаково.

После того как в региональную общественную приёмную партии «Единая Россия» поступило коллективное обращение от жителей Долаково с просьбой помочь приобрести насос, член Федерального собрания РФ от Ингушетии принял решение оказать содействие гражданам.

Как сообщили в парламенте республики, жители села испытывали трудности с подачей воды, в водяных сетях было низкое давление.

Отмечается, что после установки погружного насоса заявители остались довольными и поблагодарили сенатора Белана Хамчиева за оказанную помощь.

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