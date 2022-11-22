Мероприятие

Сенатор Белан Хамчиев провел внеурочное занятие «Разговор о важном» с ингушскими школьниками

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев провёл с учащимися пятой школы города Назрани внеурочное занятие «Разговор о важном».

В мероприятии также приняла участие заместитель председателя правительства Ингушетии — министр образования и науки региона Эсет Бокова. Гости поговорили со школьниками на тему роли матери в жизни человека, об истоках возникновения праздника День матери, об учреждении звания «Мать-героиня».

«В России День матери празднуют в последнее воскресенье ноября. В разных странах он приходится на разные даты, но суть его едина — вспомнить о женщине, которая подарила жизнь, воспитала, отдала свою любовь, силы и терпение ребенку», — подчеркнул Белан Хамчиев.

Также сенатор и вице-премьер республики обсудили со старшеклассниками разные темы, такие как востребованные в современной России профессии, важные качества человека, необходимые для достижения успеха в жизни, целевой набор в вузы и др.

Напомним, с текущего года во всех школах и колледжах России реализуется масштабный проект — цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Каждая учебная неделя начинается с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, а также классного часа, посвященного самым различным темам, волнующим современных школьников.

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