Сенатор Белан Хамчиев провел внеурочное занятие «Разговор о важном» с ингушскими школьниками

В мероприятии также приняла участие заместитель председателя правительства Ингушетии — министр образования и науки региона Эсет Бокова. Гости поговорили со школьниками на тему роли матери в жизни человека, об истоках возникновения праздника День матери, об учреждении звания «Мать-героиня».

«В России День матери празднуют в последнее воскресенье ноября. В разных странах он приходится на разные даты, но суть его едина — вспомнить о женщине, которая подарила жизнь, воспитала, отдала свою любовь, силы и терпение ребенку», — подчеркнул Белан Хамчиев.

Также сенатор и вице-премьер республики обсудили со старшеклассниками разные темы, такие как востребованные в современной России профессии, важные качества человека, необходимые для достижения успеха в жизни, целевой набор в вузы и др.

Напомним, с текущего года во всех школах и колледжах России реализуется масштабный проект — цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Каждая учебная неделя начинается с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, а также классного часа, посвященного самым различным темам, волнующим современных школьников.