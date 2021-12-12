Сенатор Дина Оюн посетила школы и больницы Ингушетии

Об этом она рассказала на встрече с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым в Магасе с участием сенаторов Белана Хамчиева и Мухарбека Барахоева, членов республиканского правительства.

«Объездили вчера образовательные учреждения, выехали в Джейрахский район. Очень важно, что мы были в селе, увидела как раз и специфику горной местности. Посмотрела, как устроена образовательная деятельность в сельском поселении, где не всегда дорожно-транспортная инфраструктура позволяет обеспечивать подвоз детей к школе. Вы практически с нуля создаете свою социальную инфраструктуру и она, благодаря федеральному центру сейчас очень серьезно наращивается», — отметила Оюн.

Как один из факторов влияния на социальное развитие региона, сенатор выделила высокую рождаемость в республике.

«Я представляю Республику Тува, где очень высокая, как и в Ингушетии рождаемость. Я знаю, что мы с вами лидеры в этом, и эта высокая рождаемость накладывает особое социальное применение на бюджет региона. И нужно понимать, что регионы разные — Ингушетия и Тува — это низкая бюджетная обеспеченность и здесь, конечно, нужны какие-то коэффициенты, которые позволят содержать вот эту социальную инфраструктуру и в медицине, и в образовательной среде — перинатальные центры, детские сады, начальная, средняя школы», — подчеркнула представитель палаты регионов.

Оюн заметила, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поощряет практику выездов в субъекты, чтобы на месте ознакомиться с имеющимися проблемами и иметь реальное представление о них.

«Эта поездка осуществлена по поручению председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова по итогам Дней Ингушетии в Совете Федерации (17-19 ноября). Валентина Ивановна Матвиенко всегда считает очень важным на месте знакомиться с ситуацией в регионе и стараться помогать им. Регионы в России все разные, а особенности всегда свои. И очень важно, чтобы при принятии управленческих решений на федеральном уровне была учтена вот эта специфика всех регионов нашей многообразной замечательной России», — сказала сенатор.

Она отметила, что по итогам поездки будет составлена аналитическая справка, которая будет направлена спикеру верхней палаты парламента и Главе Ингушетии.

«И недавние Дни Ингушетии в Совете Федерации, и ваш нынешний визит в регион свидетельствуют о том, что внимание к субъекту велико. Меня поразило, насколько детально в парламентских комитетах изучили и вникли в те вопросы и задачи, которые стоят перед республикой. Мы очень благодарны вам за это и сделаем все от нас зависящее, чтобы реализовать все пункты постановления, принятого по итогам работы в Совете Федерации во время дней субъекта», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.