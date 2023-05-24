Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев принял участие во встрече спикера СФ с главой ФНС ОАЭ

Как сообщили в парламенте Ингушетии, в ходе беседы Валентина Матвиенко высоко оценила уровень российско-эмиратских межпарламентских связей, призвала активно расширять практику двусторонних контактов, в том числе в рамках проведения совместных заседаний парламентских «групп дружбы».

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что визит Сакра Гоббаша в Россию имеет важное значение и придаст новый импульс развитию всего комплекса российско-эмиратских отношений. На встрече обсуждались перспективы экономического взаимодействия двух стран.

Также стороны уделили внимание таким темам, как развитие межрегиональных связей, сотрудничество в сфере туризма, расширение прямых межвузовских контактов, реализация совместных программ академической мобильности, а также открытие русских школ в ОАЭ.

В свою очередь председатель Федерального национального совета ОАЭ отметил, что Россию и арабский мир связывают тесные исторические дружественные отношения.