Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев принял участие во встрече спикера СФ с главой ФНС ОАЭ

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Белан Хамчиев (слева крайний)

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев принял участие во встрече спикера СФ Валентины Матвиенко с председателем Федерального национального совета Объединённых Арабских Эмиратов Сакром Гоббашем.

Как сообщили в парламенте Ингушетии, в ходе беседы Валентина Матвиенко высоко оценила уровень российско-эмиратских межпарламентских связей, призвала активно расширять практику двусторонних контактов, в том числе в рамках проведения совместных заседаний парламентских «групп дружбы».

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что визит Сакра Гоббаша в Россию имеет важное значение и придаст новый импульс развитию всего комплекса российско-эмиратских отношений. На встрече обсуждались перспективы экономического взаимодействия двух стран.

Также стороны уделили внимание таким темам, как развитие межрегиональных связей, сотрудничество в сфере туризма, расширение прямых межвузовских контактов, реализация совместных программ академической мобильности, а также открытие русских школ в ОАЭ.

В свою очередь председатель Федерального национального совета ОАЭ отметил, что Россию и арабский мир связывают тесные исторические дружественные отношения.

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