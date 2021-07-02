Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев провел прием граждан
В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, в столице Ингушетии, член Совета Федерации Белан Хамчиев провел тематический прием граждан.
Сенатор пообщался с несколькими гражданами. Прозвучали вопросы об улучшении жилищных условий, оказании материальной помощи, а также вопросы, касающиеся здравоохранения.
Сенатор дал заявителям необходимые консультации, а также поручил своим помощникам разобраться в вопросах, сделать соответствующие запросы в профильные органы. В отдельных случаях Хамчиев оказал адресную помощь.