Прием граждан

Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев провел прием граждан

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В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, в столице Ингушетии, член Совета Федерации Белан Хамчиев провел тематический прием граждан.

Сенатор пообщался с несколькими гражданами. Прозвучали вопросы об улучшении жилищных условий, оказании материальной помощи, а также вопросы, касающиеся здравоохранения.

Сенатор дал заявителям необходимые консультации, а также поручил своим помощникам разобраться в вопросах, сделать соответствующие запросы в профильные органы. В отдельных случаях Хамчиев оказал адресную помощь.

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