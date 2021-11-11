Сенатор от Ингушетии Мухарбек Барахоев представил закон о поддержке занятости

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минтруда региона, федеральный закон предусматривает признание впервые ищущими работу (ранее не работавшими) безработных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, вне зависимости от направления их на работу органами службы занятости.

Это позволит лицам, относящимся к перечисленным категориям, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения без направления органов службы занятости, получать в течение шести месяцев со дня регистрации их в качестве безработных пособие по безработице в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 г.