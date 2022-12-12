Сенатор подключится к решению проблем ветеринарной службы Ингушетии

«Руководитель ветеринарного управления республики Бислан Дзугаев обсудил с членом Совета Федерации России от Ингушетии Беланом Хамчиевым вопросы эпизоотического благополучия в регионе, материально-технического состояния государственной ветеринарной службы», — сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседник издания, одной из главных тем, затронутых на встрече, было рассмотрение возможности участия региона в федеральной программе развития ветеринарной службы. Сенатор обещал оказать всяческое содействие в устранении озвученных проблем.

Как было отмечено, зампредседателя комитета СФ ФСРФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принимает активное участие в развитии сельского хозяйства в республике.

От имени ведомства главный ветеринарный врач Ингушетии поблагодарил Хамчиева за встречу и готовность помочь в реализации планов республиканского ветуправления.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о разработке региональной программы для укрепления материально-технической базы ветслужб, улучшения условий работы ветврачей Ингушетии.

В этом году республиканская ветеринарная лаборатория закупила инсинератор для сжигания и обезвреживания биологических, промышленных и медицинских отходов класса А, Б, В с соблюдением норм экологической безопасности и общих санитарно-гигиенических требований, УЗИ-сканер и ветеринарный биохимический анализатор.

По распоряжению местного правительства, запущен процесс реорганизации государственных бюджетных учреждений, подведомственных ветеринарному управлению. Консолидированный бюджет обеспечит более эффективный контроль за расходованием средств и даст возможность оптимально и целенаправленно использовать их на приобретение необходимой техники, оборудования, дезсредств, медикаментов, даст возможность на порядок улучшить качество и доступность ветеринарных услуг для населения.