Социальная сфера

Сенаторы намерены посетить Ингушетию и на месте изучить проблемы социальной сферы

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Сенаторы намерены посетить Ингушетию, чтобы на месте изучить вопросы нехватки средств на содержание вновь вводимых объектов социальной сферы.

Такое предложение озвучил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в рамках дней Ингушетии в верхней палате парламента.

«Считаю, что для детального изучения озвученной в ходе заседания проблемы необходимо организовать выезд сенаторов в Республику Ингушетия и на месте разобраться с ситуацией. Так не должно быть, что один регион успешно развиваем, а другой, который находится рядом, бедствует», — сказал Артамонов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Выступивший на заседании комитета глава правительства республики Владимир Сластенин, в частности, сообщил, что остро стоит и вопрос нехватки средств на содержание вновь вводимых учреждений социальной сферы — это преимущественно школы и детские сады.

Министр образования Ингушетии Эсет Бокова пояснила членам комитета, по какой причине в регионе сложилась такая ситуация.

По ее словам, в республике идет интенсивное строительство образовательных учреждений. В течение 2020-2021 годов введено в эксплуатацию 24 детских сада и 6 школ. Их содержание бюджету обошлось в 797 млн рублей. Эти средства распределяются также и среди действующей сети учреждений, и превышение норм обеспечения учебного процесса только кажущееся.

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