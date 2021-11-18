Сенаторы намерены посетить Ингушетию и на месте изучить проблемы социальной сферы
Сенаторы намерены посетить Ингушетию, чтобы на месте изучить вопросы нехватки средств на содержание вновь вводимых объектов социальной сферы.
Такое предложение озвучил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в рамках дней Ингушетии в верхней палате парламента.
«Считаю, что для детального изучения озвученной в ходе заседания проблемы необходимо организовать выезд сенаторов в Республику Ингушетия и на месте разобраться с ситуацией. Так не должно быть, что один регион успешно развиваем, а другой, который находится рядом, бедствует», — сказал Артамонов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.
Выступивший на заседании комитета глава правительства республики Владимир Сластенин, в частности, сообщил, что остро стоит и вопрос нехватки средств на содержание вновь вводимых учреждений социальной сферы — это преимущественно школы и детские сады.
Министр образования Ингушетии Эсет Бокова пояснила членам комитета, по какой причине в регионе сложилась такая ситуация.
По ее словам, в республике идет интенсивное строительство образовательных учреждений. В течение 2020-2021 годов введено в эксплуатацию 24 детских сада и 6 школ. Их содержание бюджету обошлось в 797 млн рублей. Эти средства распределяются также и среди действующей сети учреждений, и превышение норм обеспечения учебного процесса только кажущееся.