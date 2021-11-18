Экономика

Сенаторы предлагают рассмотреть возможность принятия индивидуальной программы развития Ингушетии

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Сенаторы предлагают рассмотреть возможность принятия правиттельством России индивидуальной программы социально-экономического развития Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства республики по итогам заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в рамках дней Ингушетии в верхней палате российского парламента.

Такую просьбу в своем докладе ранее озвучил председатель правительства региона Владимир Сластенин.

Он отметил, что Ингушетия рассчитывает на участие в программе индивидуальной поддержки регионов, куда вошел перечень субъектов с низким уровнем социально-экономического развития, с учетом среднедушевых доходов населения, численности жителей с доходами ниже величины прожиточного минимума, инвестиций в основной капитал на душу населения, уровня безработицы.

«Ингушетия, в которой данные показатели значительно ниже большинства субъектов, включенных в программу индивидуального развития, не вошла в указанный перечень, поскольку участвует в программе «Развитие СКФО», однако объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на реализацию данной программы с 2020 по 2024 годы, составляет 0 рублей. Таким образом, ни механизм индивидуального выравнивания бюджетной обеспеченности, ни индивидуальная программа развития в отношении региона не реализуются», — сказал Сластенин.

«В проекте постановления мы запишем рекомендацию Правительству разработать индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Ингушетия. Но и сам регион должен понимать, что нельзя рассчитывать только на поддержку федерального бюджета, а необходимо наращивать собственные финансовые мощности. Многое сделано в последние годы в республике, построено, но правильно распоряжаться этим имуществом пока не получается», — цитирует главу комитета СФ по бюджету и финансовым рынка Анатолия Артамонова Senatinform.

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