Сенаторы предлагают рассмотреть возможность принятия индивидуальной программы развития Ингушетии

Такую просьбу в своем докладе ранее озвучил председатель правительства региона Владимир Сластенин.

Он отметил, что Ингушетия рассчитывает на участие в программе индивидуальной поддержки регионов, куда вошел перечень субъектов с низким уровнем социально-экономического развития, с учетом среднедушевых доходов населения, численности жителей с доходами ниже величины прожиточного минимума, инвестиций в основной капитал на душу населения, уровня безработицы.

«Ингушетия, в которой данные показатели значительно ниже большинства субъектов, включенных в программу индивидуального развития, не вошла в указанный перечень, поскольку участвует в программе «Развитие СКФО», однако объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на реализацию данной программы с 2020 по 2024 годы, составляет 0 рублей. Таким образом, ни механизм индивидуального выравнивания бюджетной обеспеченности, ни индивидуальная программа развития в отношении региона не реализуются», — сказал Сластенин.

«В проекте постановления мы запишем рекомендацию Правительству разработать индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Ингушетия. Но и сам регион должен понимать, что нельзя рассчитывать только на поддержку федерального бюджета, а необходимо наращивать собственные финансовые мощности. Многое сделано в последние годы в республике, построено, но правильно распоряжаться этим имуществом пока не получается», — цитирует главу комитета СФ по бюджету и финансовым рынка Анатолия Артамонова Senatinform.