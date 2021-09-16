Выборы

Сентябрьские выборы — первые для 5 тыс. юношей и девушек Ингушетии

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Выборы, которые пройдут с 17 по 19 сентября, станут первыми в жизни 5 тыс. совершеннолетних молодых людей Ингушетии, сообщил на своей странице в Instagram Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Они воспользуются своим правом, и это будет их осознанный выбор на пути к формированию успешного гражданского общества в дальнейшем», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что среди «нынешних кандидатов в депутаты Народного собрания Ингушетии много молодежи».

«Это вселяет уверенность, что им небезразлична судьба родной страны и республики, и что они приложат усилия для ее развития. Молодые люди мотивированы, искренне стремятся к улучшению жизни, уверены в своих силах и возможностях — за ними будущее», — подчеркнул Калиматов.

Напомним, что для участия в выборах в Госдуму и региональный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют 5 кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания республики участвуют 4 региональных отделения партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.

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