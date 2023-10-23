Встреча

Серебряный призер Олимпийских игр Калой Картоев встретился со школьниками Назрани

0

В конференц-зале Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева прошла встреча прославленного ингушского борца вольного стиля, серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона Европы и мира, двукратного чемпиона Турции Калоя Картоева с учащимися средней общеобразовательной школы № 6 города Назрани.

«Мероприятие прошло в дружеской обстановке, в формате «вопрос-ответ»: школьники задавали вопросы, гость на них отвечал», — отметили организаторы встречи.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Дворца спорта «Магас», у школьников было много вопросов к Калою Картоеву, интересных и серьезных. Именитый спортсмен рассказал о начале спортивной карьеры, победах, поражениях, тренерах, личных планах и перспективах, а также поделился своей историей успеха, рассказал о том, как важно идти вперед, невзирая на трудности, и пожелал ребятам всегда достигать поставленных целей.

В завершение беседы Калой Картоев разыграл призы между теми, кто задавал ему вопросы. Авторы пяти самых, по мнению самого гостя, интересных вопросов получили подарки, а каждый из учащихся смог забрать с собой открытку с автографом именитого спортсмена.

По завершении мероприятия ребята смогли сфотографироваться с гостем на память. Отмечается, что встреча с Калоем Картоевым вызвала у учеников массу положительных эмоций.

Напомним, организатором мероприятия выступил Дворец спорта «Магас» имени Берда Евлоева.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Учитель из Ингушетии Марьям Оздоева стала призером Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»
Сборная Ингушетии по боксу завоевала 16 медалей на турнире в Ставропольском крае
В новой школе на 540 мест в селении Троицкое начаты отделочные работы
Ингушские боксеры завоевали серебро и бронзу на соревнованиях «Юность России»
В гостинице Ингушетии обнаружили труп мужчины
Ингушский спортсмен Ансар Хамхоев стал третьим на всероссийских соревнованиях в Ярославле
Спортсмены из Ингушетии завоевали 41 медаль на турнире по джиу-джитсу в Грозном
Пропавшую 28-летнюю девушку из Ингушетии нашли в Санкт-Петербурге
Депутат Народного собрания Ингушетии навестил семью трех братьев — участников СВО
Повредившего ногу альпиниста эвакуировали с горы в Ингушетии
Гастроли артистов Ингушетии пройдут в 10 городах России в 2024 году

Главное

Яндекс.Метрика

 