Серебряный призер Олимпийских игр Калой Картоев встретился со школьниками Назрани

«Мероприятие прошло в дружеской обстановке, в формате «вопрос-ответ»: школьники задавали вопросы, гость на них отвечал», — отметили организаторы встречи.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Дворца спорта «Магас», у школьников было много вопросов к Калою Картоеву, интересных и серьезных. Именитый спортсмен рассказал о начале спортивной карьеры, победах, поражениях, тренерах, личных планах и перспективах, а также поделился своей историей успеха, рассказал о том, как важно идти вперед, невзирая на трудности, и пожелал ребятам всегда достигать поставленных целей.

В завершение беседы Калой Картоев разыграл призы между теми, кто задавал ему вопросы. Авторы пяти самых, по мнению самого гостя, интересных вопросов получили подарки, а каждый из учащихся смог забрать с собой открытку с автографом именитого спортсмена.

По завершении мероприятия ребята смогли сфотографироваться с гостем на память. Отмечается, что встреча с Калоем Картоевым вызвала у учеников массу положительных эмоций.

Напомним, организатором мероприятия выступил Дворец спорта «Магас» имени Берда Евлоева.