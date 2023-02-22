Сергей Меньшов назначен руководителем ОФСИН России по Ингушетии

В среду новый руководитель уголовно-исполнительной системы познакомился с личным составом аппарата ОФСИН и подведомственных учреждений.

Обращаясь к личному составу, Меньшов обозначил приоритетные направления, нацелил сотрудников на совместную продуктивную работу и добросовестное выполнение своих обязанностей.

Сергей Сергеевич Меньшов родился 21 апреля 1972 года. Службу в уголовно-исполнительной системе начал с 1994 года. Он проходил службу на различных руководящих должностях в уголовно-исполнительные системы. С 2021 года проходил службу в должности заместителя начальника межрегионального учебного центра по подготовке сотрудников отделов специального назначения УФСИН России по Краснодарскому краю.