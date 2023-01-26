Сертификаты на покупку жилья получили беженцы из Херсона и Херсонской области в Ингушетии

«В гостинице «Асса» пребывают четырнадцать семей, вынужденно выехавших из Украины, состоящих из сорока человек — семеро детей школьного возраста и один ребенок дошкольного возраста, кроме того, два человека проживают в частном секторе. Всего у нас пребывают сорок два человека. Нами вручены 10 сертификатов», — цитирует министра пресс-служба руководителя региона.

По информации Бекова, в целях исполнения постановления ингушского правительства по единовременной выплате на обзаведение имуществом и сертификата на приобретение жилья этой категории, на текущий момент принимаются необходимые документы ответственными лицами.

В республиканский Минфин поступили деньги на оплату обзаведения имуществом в сумме 1,9 млн рублей, на оплату приобретаемого жилья — свыше 35,5 млн руб.

Руководитель регионального ведомства уточнил, что норматив обеспечения жилой площадью составляет 33 кв. м на одинокого вынужденного переселенца, 42 кв. м — на семью из двух человек, и по 18 кв. м на человека для семей из трех и более человек. Реализовать свое право на приобретение жилой площади за счет государственного сертификата можно в любом субъекте РФ.

Как отметил на встрече с Бековым Глава республики Махмуд-Али Калиматов, дети переселенцев будут устроены в местные школы и детсады, власти помогут встать на ноги этим семьям и будут рады тем, кто решит остаться в регионе на постоянное место жительства