Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры свяжет автодорога

Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по защите моделей экономического развития СКФО, прошедшей 26 ноября 2021 года под его председательством.

Как сообщает пресс-служба правительства, Ростуризму, Минэкономразвития и Минстрою вместе с руководителями регионов СКФО, госкорпорациями «Туризм. РФ» и «Кавказ. РФ» поручено до 1 марта проработать вопрос реализации туристических инвестиционных проектов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», определив объем и источники их финансирования.

Кроме того, Ростуризм в ходе разработки федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования приоритетного туристического макрорегиона Кавказ должен уделить особое внимание развитию инфраструктуры горнолыжных курортов СКФО.

Еще один пункт касается промышленных парков и технопарков. До 1 марта регионы должны направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложения по созданию таких структур с применением действующих мер поддержки.

В пресс-службе напомнили, что по поручению, данному Мишустиным в Пятигорске по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО 15 июня минувшего года, Минэкономразвития совместно с регионами разработало модели экономического развития территорий.

Ингушетия, в частности, определили пять эффективных направлений и проектов, способные оказать положительное влияние на экономику региона. Об этом сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов

Речь идет о строительстве индустриального парка «Джейрах» и развитии солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии. Разработана программа, реализация которой позволит обеспечить к 2026 году сокращение дефицита финансирования предприятий ЖКХ на 1,1 млрд рублей. В рамках АПК и переработки запланировано 13 проектов. Для снижения теневой занятости и уровня безработицы предусматривается образование промышленного парка «Магас». В сфере туризма запланировано 8 проектов, реализация которого обеспечит привлечение в регион свыше 100 тыс. туристов в год.

«Всего в рамках модели предусматривается реализация 129 проектов на 127,5 млрд рублей, в том числе 5 ключевых проектов свыше 12 млрд рублей. Работы предстоит много и есть поддержка федерального центра», — отметил Калиматов.