«Современный мир — огромное информационное пространство. Именно вы, пресса, ежедневно знакомите нас с актуальными новостями, позволяете «держать руку на пульсе событий». Ваша профессия очень важна и востребована в современном мире, не терпящем информационной тишины. Вы успешно справляетесь со своей ответственной миссией — освещать, анализировать происходящие события, давая им оценку, выражать общественное мнение. Журналисты, являясь проводниками прогрессивных идей, занимают активную социальную позицию. Благодаря вам каждый житель региона имеет возможность оперативно узнавать о позитивных изменениях, происходящих в стране», — говорится в поздравительном адресе.

Северо-Кавказский институт — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ поблагодарил газету «Ингушетия» за плодотворное сотрудничество, за помощь в объективном освещении событий, социально значимых проектов.

Завершилось поздравление следующими пожеланиями: «Высоких вам рейтингов, неиссякаемой творческой фантазии и запоминающихся журналистских материалов! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия!»