Северо-Кавказстат проинформировал об индексе потребительских цен за май 2023 года по Ингушетии

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, на продовольственные товары он увеличился на 0,5%, а на непродовольственные товары — на 1,0%. На услуги, оказываемые населению, индекс потребительских цен увеличился на 0,3%.

В мае 2023 г. по отношению к декабрю 2022 г. индекс потребительских цен составил 102,7%, в том числе на продовольственные товары — 103,9%, непродовольственные — 102,0%, услуги — 100,7%.

В группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в мае 2023 года подорожание произошло в основном за счет повышения цен на булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные (на 1,3%), колбасу полукопченую и варено-копченую (на 1,0%), национальные сыры и брынзу (на 0,7%), смеси сухие молочные для детского питания (на 1,5%).

Также подорожали: карамель — 0,7%; кексы, рулеты — на 0,6%; мёд пчелиный натуральный — 1,4%. В группе мясопродуктов подорожали: говядина, кроме бескостного мяса (на 0,3%); колбаса полукопченая и варено-копченая (на 1,0%); фарш мясной (на 2,6%); колбаса вареная (на 0,4%).

В группе рыбопродуктов увеличилась цена на икру лососевых рыб, отечественную — на 0,2%, филе сельди соленое — на 0,2%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород — на 0,1%, консервы рыбные в томатном соусе — на 0,1%.

Среди других продовольственных товаров рост цен отмечен на капусту белокочанную свежую — на 74,9%, лук репчатый — на 26,8%. Дешевле стали огурцы свежие — на 40,7%, помидоры свежие — на 29,7%. Также подешевели творог — на 3,5%, сметана — на 2,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце мая 2023 года составила в расчете на месяц 5927,39 руб. и увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6%.