«Сферум» продолжает расти: в платформе зарегистрировано уже 300 тысяч пользователей

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Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная совместно Mail. ru Group и «Ростелекомом», продолжает наращивать аудиторию — общее количество пользователей достигло 300 тысяч. Платформа была представлена 31 марта 2021 года, на данный момент она успешно используется в более чем 10 тысячах образовательных организаций.

«В течение двух месяцев с момента запуска к «Сферуму» подключилось 40 тысяч учителей и более 260 тысяч школьников. При этом темпы регистрации в мае вдвое превысили показатели апреля, что свидетельствует о нарастающем интересе к нашей разработке», — прокомментировал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик платформы) Рубен Акопов.

На этапе запуска проекта подключение проводилось в 15 пилотных регионах — это Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом запросы на участие в эксперименте поступают и от образовательных организаций из других субъектов РФ — возможность присоединиться к «Сферуму» получили все желающие школы. Заявки на подключение продолжают приниматься на info@sferum. ru.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», регистрация обеспечивается через простой и безопасный инструмент — единый центр авторизации VK Connect. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.

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