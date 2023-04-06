Назначение

Шадиев покинул пост главы Минприроды Ингушетии

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Саварбек Холохоев

Глава республики Махмуд-Али Калиматов своим Указом назначил исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии республики Саварбека Холохоева, до настоящего времени возглавлявшего Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, сообщает пресс-служба руководителя региона в четверг.

Новому главе ведомства 45 лет.

В 2000 году он окончил Институт экономики и правоведения в Назрани по направлению «Финансы и кредит »; в 2002 году — Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России. Является кандидатом юридических наук.

Свою трудовую деятельность начал в 2000 году в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Назрановского РОВД. В течение 10 лет занимал различные должности в различных структурных подразделениях правоохранительных органов.

С 2022 года руководил Джейрахско-Ассинским государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником.

В 2014 году награжден орденом Мужества. Женат, имеет 5 детей.

На этом посту он сменил Ахметхана Шадиева, который освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.

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