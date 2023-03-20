Шахматы

Шахматист из Ингушетии стал призером межконфессионального турнира в Москве

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Представители Ингушетии успешно выступили на межконфессиональном турнире по шахматам, который накануне прошел в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника в Москве. Об этом нашей газете сообщил один из участников состязаний, Тимур Гадаборшев.

Как стало известно нашему изданию, бронзовым призером шахматных баталий стал многократный чемпион Ингушетии Али Осмиев. Всего же в турнире приняли участие трое ингушских шахматистов — Али Осмиев, Ильяс Аушев и Тимур Гадаборшев. Они представляли Московский муфтият.

Победителем соревнований стал Анатолий Тружников, второе место досталось Светлане Безгодовой.

Отметим, что в межконфессиональном шахматном турнире «Диалог религий» приняли участие 30 интеллектуалов, представлявших различные религиозные организации Москвы и других российских городов. Состязания проводились по правилам быстрых шахмат. На каждую партию отводилось 12 минут.

Как сообщают организаторы турнира, следующим мероприятием проекта «Диалог религий» станет турнир по мини-футболу. Он пройдет 1 мая в манеже футбольного клуба «Спартак» в Сокольниках. Завершат серию турниров нынешнего года соревнования по волейболу. Их проведение запланировано на 18 мая на площадке «Территория мяча».

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