Шесть человек доставлены в больницу после отравления угарным газом в Ингушетии

Сообщение об отравлении поступило в дежурную смену чрезвычайного ведомства в понедельник в 05:56 мск. По прибытии на место дежурной службой «Газпром Малгобекгаз» было обнаружено, что отравление произошло от горящих конфорок варочной панели газовой плиты.

Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Центральной районной больницы в городе Малгобеке, их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.

Утечка была устранена работниками газовой службы.

Ранее наше издание сообщало, что накануне поздно вечером городе Карабулаке угарным газом отравились также 6 человек — одни взрослый и пятеро детей.