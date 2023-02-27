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Шесть человек доставлены в больницу после отравления угарным газом в Ингушетии

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Шесть человек, в том числе пятеро детей, доставлены в больницу после отравления угарным газом в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района, информировали газету «Ингушетия» в региональном главке МЧС.

Сообщение об отравлении поступило в дежурную смену чрезвычайного ведомства в понедельник в 05:56 мск. По прибытии на место дежурной службой «Газпром Малгобекгаз» было обнаружено, что отравление произошло от горящих конфорок варочной панели газовой плиты.

Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Центральной районной больницы в городе Малгобеке, их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.

Утечка была устранена работниками газовой службы.

Ранее наше издание сообщало, что накануне поздно вечером городе Карабулаке угарным газом отравились также 6 человек — одни взрослый и пятеро детей.

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