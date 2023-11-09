Экология

Шесть источников загрязнения реки Назранка ликвидировали в Ингушетии

0

Сотрудники администрации Центрального административного округа Назрани и Минприроды региона ликвидировали шесть источников загрязнения реки Назранка, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

«Совместными усилиями администрации Центрального округа и Минприроды Ингушетии демонтированы канализационные трубы, сбрасывающие неочищенные сточные воды в ливневый канал на улице Оздоева», — рассказал собеседник.

По его словам, в ходе проведения мероприятий обнаружено 5 труб из частных домовладений и одна из автомойки.

Отмечается, что все виновные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, администрация Назрани ведет работу с бойнями, которые не зарегистрированы и не утилизируют надлежащим образом трупы животных, а также с жителями, выбрасывающими мусор вне отведенных мест.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский кикбоксер Ахмед Картоев стал победителем чемпионата и первенства стран ШОС
В парламенте Ингушетии пройдут публичные слушания по проекту бюджета региона
В СУ СКР по Ингушетии действует круглосуточная горячая линия «Ребенок в опасности»
В Малгобеке Ингушетии на сходе граждан обсудили вопросы призыва на военную службу
Водителей такси Ингушетии проверят на знание ПДД и истории республики
Память более 400 погибших правоохранителей почтили в Ингушетии
В Ингушетии перенесли строительство завода по переработке грецкого ореха на 2024 год
В Ингушетии проводятся работы для обеспечения водой жителей отдаленного села Аршты
Студентка ИнгГУ стала призером всероссийского конкурса на премию журнала «Разведчик»
Молодежное ведомство Ингушетии провело акцию по профилактике наркомании в студенческой среде
Жительнице Ингушетии восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в регионе

Главное

Яндекс.Метрика

 