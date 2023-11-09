Шесть источников загрязнения реки Назранка ликвидировали в Ингушетии

«Совместными усилиями администрации Центрального округа и Минприроды Ингушетии демонтированы канализационные трубы, сбрасывающие неочищенные сточные воды в ливневый канал на улице Оздоева», — рассказал собеседник.

По его словам, в ходе проведения мероприятий обнаружено 5 труб из частных домовладений и одна из автомойки.

Отмечается, что все виновные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, администрация Назрани ведет работу с бойнями, которые не зарегистрированы и не утилизируют надлежащим образом трупы животных, а также с жителями, выбрасывающими мусор вне отведенных мест.