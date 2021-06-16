Шесть крупных объектов культуры за 8 млрд рублей построят в Ингушетии

Речь идет о республиканском музее краеведения, государственном колледже искусств, национальной библиотеке, государственной филармонии, русском государственном музыкально-драматическом театре и республиканском театрально-культурном комплексе.

«Национальная культура — главное достояние ингушского народа, комплекс духовно-нравственных ценностей нашего общества, его мудрость. Культурные традиции являются главными инструментами в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения и общества в целом», — подчеркнул Калиматов.

При этом он отметил, что в республике «сложилась положительная динамика развития материально-технической базы сферы культуры».