Шесть лет колонии получил житель Ингушетии за попытку сбыть героин

Судом установлено, что осужденный незаконно приобрел и хранил для последующего сбыта по месту жительства в городе Сунжа, расфасованный в 22 свертка, героин массой более 71 гр.

Довести свой преступный умысел до конца мужчина не сумел, поскольку наркотики были обнаружены и изъято в августе прошлого года сотрудниками УНК МВД по республике при проведении оперативно-розыскного мероприятия.