Приговор

Шесть лет колонии получил житель Ингушетии за попытку сбыть героин

0

Шесть лет колонии строго режима получил 28-летний житель республики за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что осужденный незаконно приобрел и хранил для последующего сбыта по месту жительства в городе Сунжа, расфасованный в 22 свертка, героин массой более 71 гр.

Довести свой преступный умысел до конца мужчина не сумел, поскольку наркотики были обнаружены и изъято в августе прошлого года сотрудниками УНК МВД по республике при проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Карабулаке Ингушетии на сходе граждан обсуждались актуальные вопросы
В селе Сурхахи Ингушетии появится новая амбулатория на 100 посещений в смену
В столице Ингушетии состоится вечер инструментальной музыки
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Людмилы Барахоевой
Школьникам Назрановского района Ингушетии рассказали о выборах
Ингушетия представляет туристический потенциал на международной выставке «Интурмаркет»
Руководителя села уличили в махинациях с землей в Ингушетии
Ингушский боксер Руслан Сагов, представляющий Иркутск, стал победителем первенства СФО
Воспитанники ингушского спортклуба имени Али Хамхоева успешно выступили на турнире «ЛокоДзюдо»
Жительница Ингушетии тайно оформила кредит на дочь соседки
Предприятие ЖКХ в Ингушетии пополнилось новой техникой

Главное

Яндекс.Метрика

 