Шесть наград завоевали вольники из Ингушетии на международном турнире в Турции

По информации собеседника нашего издания, победителями соревнований стали Магомед Евкуров (44 кг), Абдулла Евкуров (51 кг) и Ахмед Плиев (71 кг). На третью ступень пьедестала почета поднялись Ибрагим Барахоев (51 кг), Ибрагим Баркинхоев (70 кг) и Ислам Газиков (71 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Башира Газикова, Рамазана Галаева, Урусхана Барахоева и Умара Хаблиева.

Отметим, что международный турнир по вольной борьбе проходил в турецком городе Баликесире. Участие в нем принимали юные борцы

2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения.