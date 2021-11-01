Вольная борьба

Шесть наград завоевали вольники из Ингушетии на международном турнире в Турции

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Три «золота» и три «бронзы» завоевали представители спортивного клуба «Чингиз» на проходившем в эти дни в Турции международном турнире, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба.

По информации собеседника нашего издания, победителями соревнований стали Магомед Евкуров (44 кг), Абдулла Евкуров (51 кг) и Ахмед Плиев (71 кг). На третью ступень пьедестала почета поднялись Ибрагим Барахоев (51 кг), Ибрагим Баркинхоев (70 кг) и Ислам Газиков (71 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Башира Газикова, Рамазана Галаева, Урусхана Барахоева и Умара Хаблиева.

Отметим, что международный турнир по вольной борьбе проходил в турецком городе Баликесире. Участие в нем принимали юные борцы
2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения.

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