Бокс

Шесть золотых медалей завоевали представители клуба «Чингиз» на турнире по боксу в Чечне

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Шестеро боксеров, представляющих спортивный клуб «Чингиз», стали победителями турнира по боксу среди юношей, который накануне прошёл в Чеченской Республике. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе клуба.

«Шестеро боксеров спортивного клуба «Чингиз», участвовавшие в турнире, принесли в копилку клуба золотые медали», — сказал собеседник нашего издания.

По его информации, чемпионами соревнований стали Муслим Татриев (32 кг), Закре Евлоев (36 кг), Абдул-Малик Точиев (36 кг), Або-Солях Точиев (50 кг), Амерхан Евлоев (57 кг) и Амир Евлоев (57 кг).

Амир Евлоев также был удостоен специального приза в номинации «За лучшую боксерскую технику».

Тренируются спортсмены в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Али-Юрт под руководством Руслана Лолохоева.

Отметим, что юношеский турнир по боксу проходил в Чеченской Республике накануне. Он был посвящён 70-ой годовщине со дня рождения первого президента ЧР Ахмата Кадырова.

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