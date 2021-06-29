Шесть золотых медалей завоевали представители клуба «Чингиз» на турнире по боксу в Чечне

«Шестеро боксеров спортивного клуба «Чингиз», участвовавшие в турнире, принесли в копилку клуба золотые медали», — сказал собеседник нашего издания.

По его информации, чемпионами соревнований стали Муслим Татриев (32 кг), Закре Евлоев (36 кг), Абдул-Малик Точиев (36 кг), Або-Солях Точиев (50 кг), Амерхан Евлоев (57 кг) и Амир Евлоев (57 кг).

Амир Евлоев также был удостоен специального приза в номинации «За лучшую боксерскую технику».

Тренируются спортсмены в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Али-Юрт под руководством Руслана Лолохоева.

Отметим, что юношеский турнир по боксу проходил в Чеченской Республике накануне. Он был посвящён 70-ой годовщине со дня рождения первого президента ЧР Ахмата Кадырова.