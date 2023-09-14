Шестеро участников специальной военной операции из Ингушетии удостоены государственных наград

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики, житель села Ольгетти Зелимхан Евкуров награжден медалью «За отвагу», а также медалью Минобороны России «За укрепление боевого содружества».

Ислам, Адам, Руслан и Илез Льяновы из Джейраха удостоены медали Суворова, а начальник ПВО танковой армии, полковник Закри Льянов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, что 12 сентября второй школе города Карабулака присвоено имя Героя России Адама Хамхоева, погибшего в зоне СВО в мае прошлого года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министра региона Владимир Сластенин.