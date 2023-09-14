Награды

Шестеро участников специальной военной операции из Ингушетии удостоены государственных наград

0

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга в ходе специальной военной операции на Украине, шестеро бойцов из горного Джейрахского района Ингушетии удостоены государственных наград.

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики, житель села Ольгетти Зелимхан Евкуров награжден медалью «За отвагу», а также медалью Минобороны России «За укрепление боевого содружества».

Ислам, Адам, Руслан и Илез Льяновы из Джейраха удостоены медали Суворова, а начальник ПВО танковой армии, полковник Закри Льянов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, что 12 сентября второй школе города Карабулака присвоено имя Героя России Адама Хамхоева, погибшего в зоне СВО в мае прошлого года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министра региона Владимир Сластенин.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобекском районе Ингушетии проводится отбор граждан на военную службу по контракту
Система здравоохранения Ингушетии сориентирована на максимальную поддержку участников СВО
Авария на трубопроводе спровоцировала отключение воды в Карабулаке Ингушетии
В Ингушетии школьникам вручили первые паспорта в рамках акции «Мы — граждане России»
Назрановская районная больница проведет в столице Ингушетии акцию «Найди время для своего здоровья!»
На территории башенного комплекса «Эрзи» в горной Ингушетии провели экологическую акцию
Юные ингушские борцы греко-римского стиля успешно выступили на первенстве Краснодара
Депутат Госдумы Муслим Татриев помог погорельцам из Ингушетии
Бизнес-омбудсмен добился погашения долга на 3,4 млн руб. перед предпринимателем в Ингушетии
В Ингушетии реализуется благотворительный проект «Марафон донора»
В Ингушетии при опрокидывании автомобиля погиб водитель

Главное

Яндекс.Метрика

 