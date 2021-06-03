Шестеро жителей Ингушетии пострадали в ходе очередного земельного спора

«В дежурную часть ОМВД России по Назрани из ИРКБ поступило сообщение об обращении за медицинской помощью трёх жителей Назрани, 1939, 1984 и 1992 годов рождения, имевших множественные ушибы и ссадины. В ходе опроса установлено, что указанные телесные повреждения ими получены в результате переросшей в драку ссоры с ранее известными им жителями Назрани из-за земельного участка», — сказал собеседник.

По его словам, в тот же день в ИРКБ обратились за медицинской помощью трое их оппонентов, 1970, 1991 и 2002 годов рождения, также имевших различные телесные повреждения.

«У участников конфликта в числе прочего изъяты два травматических пистолета: ИЖ-79-9Т калибра 9 мм и МР-80-13Т калибра 45 мм, на которые у владельцев имелись разрешения», — добавили в силовом ведомстве.

Напомним, что в 2020 году в Назрани произошла перестрелка из-за конфликта вокруг земельного участка. В результате погибли офицер полиции и сотрудник Росгвардии, а также двое местных жителей.