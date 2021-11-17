Криминал

Шестерых жителей Чечни и Ингушетии обвинили в «обналичивании» свыше 170 млн руб.

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Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых уроженцев Ингушетии и Чечни об «обналичивании» денежных средств на территории республик Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

По данным ведомства, мужчины обвиняются в совершении преступлений по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенное организованной группой).

Кроме того, им вменяют п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, шесть членов преступной группы с 2014 года по 2019 год предоставляли на территории Северо-Кавказского округа неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Заказчики избегали банковского и государственного контроля законности проводимых операций при обращении с денежными средствами, нарушали порядок осуществления безналичных расчетов.

Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, от «обналичивания» денежных средств составила более 172 млн рублей.

Кроме того, в этот же период они изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц через подставных физических лиц.

Расследование по делу проведено следственной частью Главного управления МВД России по СКФО.

Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по существу.

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