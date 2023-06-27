Школа на 720 мест строится в селе Верхние Ачалуки Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, в настоящее время на объекте установлены окна и двери, проведена электрика, частично сделана штукатурка. Рабочие продолжают благоустраивать двор.

Согласно проекту, здание школы будет трехэтажным с подвальным помещением. На первом этаже здания расположатся учебные кабинеты для начальных классов, столовая, гардеробная, медицинский блок, спортивные и санитарно-бытовые помещения, на втором этаже — библиотека с читальным залом, актовый зал, книгохранилище, кабинеты иностранного языка, учебные кабинеты информатики. На третьем этаже — учебные кабинеты по физике, биологии, химии с лабораторией, кабинет логопеда.

Отмечается, что с открытием новой школы планируется разгрузить школы № 17 и № 22 с. п. Верхние Ачалуки.