Безопасные дороги

Школьница из Ингушетии стала победительницей VI Всероссийского конкурса по знанию ПДД

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Ясмина Чебурзиева

Юная школьница из сельского поселения Гази-Юрт Ясмина Чебурзиева стала победительницей VI Всероссийского конкурса по знанию ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, конкурс с участием детей проводился с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий через художественно-эстетические навыки и способности.

Ясмина под руководством наставника Лейлы Амерхановой представила в жюри конкурса свою работу «Изучи знаки».

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