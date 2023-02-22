Школьница из Ингушетии стала победительницей VI Всероссийского конкурса по знанию ПДД

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, конкурс с участием детей проводился с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий через художественно-эстетические навыки и способности.

Ясмина под руководством наставника Лейлы Амерхановой представила в жюри конкурса свою работу «Изучи знаки».