Школьница из Ингушетии стала призером международной премии Росприроднадзора

«Творческие номинации были на конкурсе в числе приоритетов. Его юные участники придумывали рэп, пели песни, писали свои стихи и создавали танцы, многие работы были выполнены просто замечательно и заслужили высоких оценок», — говорится в сообщении.

На премию второго сезона было представлено 45,5 тыс. работ из 89 субъектов России и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сообщается, что Гран-при конкурса от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко удостоен Борис Глушак из Санкт-Петербурга за экологический проект «Фотобиореактор «Каскад-1».