Конкурс

Школьница из Ингушетии стала призером международной премии Росприроднадзора

0

Школьница из Ингушетии Люба Майсигова из города Карабулака Ингушетии стала призером международной детско-юношеской премии Росприроднадзора за рисунок «Природа — наше здоровье», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Творческие номинации были на конкурсе в числе приоритетов. Его юные участники придумывали рэп, пели песни, писали свои стихи и создавали танцы, многие работы были выполнены просто замечательно и заслужили высоких оценок», — говорится в сообщении.

На премию второго сезона было представлено 45,5 тыс. работ из 89 субъектов России и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сообщается, что Гран-при конкурса от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко удостоен Борис Глушак из Санкт-Петербурга за экологический проект «Фотобиореактор «Каскад-1».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юные таланты Ингушетии представят республику на фестивалях в Железноводске
Ингушетия направит 378 млн руб. на строительство четырех объектов здравоохранения
В селе Новый Редант Ингушетии прошел час ингушской поэзии для школьников
В детском реабилитационном центре Ингушетии прошел праздничный концерт
В школах Ингушетии краеведческий музей проводит выставки о быте предков
В Карабулаке Ингушетии школьникам рассказали о разрушительном действии наркотиков
Министр культуры Ингушетии проинспектировала ход ремонта в сельских домах культуры
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием президента адвокатской палаты региона
В Ингушетии ожидаются дожди с мокрым снегом и сильным ветром
Более 127 млн рублей получит Ингушетия на поддержку сельхозпроизводителей
Три года в колонии-поселении проведет житель Ингушетии за хранение пистолета

Главное

Яндекс.Метрика

 