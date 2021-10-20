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Школьник из Ингушетии Аслан Озиев стал финалистом конкурса «Лучший урок письма-2021»

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Почта России подвела итоги XIX всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2021». Победителями и лауреатами стали 55 школьников и 6 учителей. В числе лучших учащийся школы номер 26 сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии Аслан Озиев.

Как сообщили в пресс-службе УФПС республики, Озиев занял первое место в номинации «Из глубины веков: истории и легенды моей семьи».

Кроме работ школьников жюри проекта оценивало и творчество преподавателей. Здесь Ингушетия также продемонстрировала высокий результат: учителя русского языка и литературы Лидия Костоева и Хадижат Арчакова вошли в тройку сильнейших преподавателей в номинации «Лучшая методическая разработка урока письма».

Отметим, что школьники из республики ежегодно входят в число победителей и лауреатов почтового конкурса. В 2018 году победу в творческом состязании одержал ученик той же школы номер 26 сельского поселения Зязиков-Юрт Измаил Цуров.

Конкурс «Лучший урок письма» проходит ежегодно с 1 января по 9 октября, его организаторами выступают Почта России, МГУ имени Ломоносова, профсоюз работников связи и союз писателей России. География проекта — от Калининграда до Владивостока. За девятнадцать лет проведения конкурса в нем приняли участие более двух миллионов человек.

Самыми популярным среди участников стали номинации — от МГУ «Мой любимый литературный герой» (23% от общего числа работ) и «Рецепты счастливой семьи» Фонда социально-культурных инициатив (более 20%). А самые фантастические истории придумали авторы для номинации «Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или придуманном», которая проходит при участии авиакомпании «Россия».

Цель конкурса — научить детей грамотно выражать свои мысли и дать возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков письма и проявить свои профессиональные и творческие способности.

Работы участников конкурса прошлых лет вошли в сборник из восемнадцати красочных книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном», тираж которого составил более 40 000 экземпляров. Одна из книг сборника «У меня дома живет амурский тигр» стала лауреатом Национального конкурса «Книга года».

Предисловия к сборнику книг детских писем написали Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и другие высокие должностные лица, политики и общественники.

 

 

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