Школьник из Ингушетии поборется за 1 млн рублей в финале конкурса «Большая перемена»

«В «Большой перемене», самом масштабном конкурсе для школьников, Накир участвует в третий раз. Он проходил десятки тестов и профориентационных опросов, решал кейсовые задания и писал научно-исследовательские проекты от ведущих организаций страны. В конкурсе участвовали около 4 миллионов школьников. До финала дошли только 1200. И Накир среди них», — сообщила пресс-служба Минобрнауки Ингушетии.

Отмечается, что финал конкурса для старшеклассников пройдет в международном детском центре «Артек» с 19 октября по 8 ноября. Победители-старшеклассники получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Также ученикам 8-9-х классов, ставшим победителями, вручат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

«Конкурс раскрыл во мне те навыки и таланты, о которых я даже не подозревал. Я научился анализировать практически любую проблему и находить оптимальные решения. У меня есть последняя возможность победить в конкурсе, так как в этом году я оканчиваю школу. Планирую выложиться по максимуму», — поделился Накир Зангиев.

Напомним, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая перемена» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.