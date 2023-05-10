Школьник из Ингушетии в полуфинале конкурса чтецов «Живая классика»

Смена финалистов конкурса юных чтецов проходит в известном детском центре мира «Артеке». Из 255 участников отборочных турниров в полуфинал, который состоится 11 мая, вышли только 34.

Победителями сезона станут 5 человек. Они выступят в начале июня на фестивале «Красная площадь» в суперфинале конкурса вместе с победителями международного финала «Живой классики».

Участники смены и отборочных состязаний также получат призы от партнеров: крупнейшая российская онлайн-школа «Фоксфорд» подарит скидку на любые курсы, детское федеральное издание «Классный журнал» — промокод на подписку, а популярный читательский ресурс «Литрес» — книги.

В пресс-службе Минобразования напомнили, что в «Артеке» у школьников есть возможность совместить приятное с полезным: отдых на море и занятия с преподавателями театрального мастерства и сценической речи, филологами, журналистами, психологами, еще обучение блогингу, пластике и осваивание мастерства записи литературных подкастов.