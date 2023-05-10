Школьник из Ингушетии в полуфинале конкурса чтецов «Живая классика»
Восьмиклассник из Ингушетии Абдул-Малик Осканов, чтец отрывка из произведения Михаила Зощенко «Любовь», прошел в полуфинал конкурса «Живая классика», сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.
Смена финалистов конкурса юных чтецов проходит в известном детском центре мира «Артеке». Из 255 участников отборочных турниров в полуфинал, который состоится 11 мая, вышли только 34.
Победителями сезона станут 5 человек. Они выступят в начале июня на фестивале «Красная площадь» в суперфинале конкурса вместе с победителями международного финала «Живой классики».
Участники смены и отборочных состязаний также получат призы от партнеров: крупнейшая российская онлайн-школа «Фоксфорд» подарит скидку на любые курсы, детское федеральное издание «Классный журнал» — промокод на подписку, а популярный читательский ресурс «Литрес» — книги.
В пресс-службе Минобразования напомнили, что в «Артеке» у школьников есть возможность совместить приятное с полезным: отдых на море и занятия с преподавателями театрального мастерства и сценической речи, филологами, журналистами, психологами, еще обучение блогингу, пластике и осваивание мастерства записи литературных подкастов.