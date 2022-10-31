Конкурс

Школьник из Ингушетии выиграл миллион рублей

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Накир Зангиев, ученик 11 класса школы № 3 г. Карабулака, выиграл в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» 1 миллион рублей.

Как сообщила пресс-служба Минобрнауки республики, финал «Большой перемены» объединил 1500 учеников 9–11-х классов из разных регионов России. В течение нескольких дней Накир вместе с остальными участниками конкурса решал тематические кейсы, знакомился с различными проектами и демонстрировал свои знания, умения и навыки.

«Это самый волнительный момент в моей жизни. Я шел к этой победе три года», — поделился Накир.

Как признается старшеклассник, конкурс полностью поменял его жизнь. Он реализовал свои таланты и навыки, приобрел сотню друзей и побывал во многих городах. По словам Накира, «Большая перемена» — это не просто конкурс, это огромная семья лучших детей страны, готовых менять себя и мир. Денежный приз старшеклассник планирует потратить на образование или запуск стартапа.

«В мае мне предстоят экзамены. Для подготовки к ним хочу приобрести компьютерное оборудование и парочку классных курсов по ЕГЭ», — рассказал финалист конкурса.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая перемена» и Российское движение школьников.

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