Школьник из Ингушетии вышел в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
Восьмиклассник Абдул-Малик Осканов из пятой школы города Карабулака вышел в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», ученик продекламировал отрывок из произведения Михаила Зощенко «Любовь».
Финал конкурса состоится сегодня, 17 мая, в Международном детском центре «Артек». Пятнадцать лучших чтецов из России поборются за честь выступить в суперфинале самого масштабного литературного проекта страны на Красной площади в Москве.
Юным чтецам предстоит выступить перед разными лагерями «Артека» на большой сцене. В официальной группе «Живая классика» будет организована онлайн-трансляция конкурса «Живая классика»:
https://vk. com/video-25423332_456241750
https://youtube. com/live/fMtwzoDjGpw? feature=share
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