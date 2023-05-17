Школьник из Ингушетии вышел в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

Финал конкурса состоится сегодня, 17 мая, в Международном детском центре «Артек». Пятнадцать лучших чтецов из России поборются за честь выступить в суперфинале самого масштабного литературного проекта страны на Красной площади в Москве.

Юным чтецам предстоит выступить перед разными лагерями «Артека» на большой сцене. В официальной группе «Живая классика» будет организована онлайн-трансляция конкурса «Живая классика»:

https://vk. com/video-25423332_456241750

https://youtube. com/live/fMtwzoDjGpw? feature=share

#Живаяклассика #Артек #Ингушетия.

